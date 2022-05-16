Черниговщина получила первые деньги для восстановления региона – 150 миллионов

В первую очередь в области восстановят критическую инфраструктуру: электросети, водоканал, больницы и детские сады.
Правительство выделило первый транш в размере 150 млн грн на восстановление Черниговщины.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Завершились все подсчеты смет, и я надеюсь, что уже на этой неделе, и даже сегодня Черниговщина начинает восстановление критической инфраструктуры. Под критической инфраструктурой я имею в виду электросети, водоканал, больницы и детские сады – это объекты первой очереди, без которых очень тяжело жить в городе Чернигов. Вторая очередь — жилищный фонд. Уже на сегодняшний день выделено первые 150 миллионов и находятся на казначейских счетах области. Из них уже часть перечислена на управление капитального строительства и сегодня начнут работы", — сообщил он.
Он также отметил, что на территории Черниговской области инициировали создание специальной экономической зоны, пострадавшей от действий оккупантов.
Напомним, в Черниговской области начинают восстановление медицинской инфраструктуры.
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