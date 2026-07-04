Черника может стать самой дорогой ягодой этим летом: что случилось с урожаем

Черника / © Pixabay

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Сезон уборки черники на Полесье стартовал со значительного сокращения предложения: из-за весенних заморозков ягод в лесах оказалось значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Об этом сообщили в AgroWeek.

Собиратели и эксперты единодушны по причинам низкого урожая: критическими стали ночные весенние заморозки. Они повредили ягодники именно в период формирования плодов и образования завязи.

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По состоянию на конец июня на местных рынках цены на чернику варьируются в пределах 180–300 грн. за литровую банку. Это заметно более высокий показатель по сравнению с прошлогодним стартом сезона, когда средняя цена колебалась в пределах 200–250 грн.

Продавцы и аналитики отмечают, что при низком предложении и стабильном спросе высокие цены могут удерживаться длительное время. Для сборщиков это означает, что, несмотря на меньшее количество собранных ягод, финансовый результат сезона может остаться на уровне прошлых лет или даже возрасти благодаря удорожанию продукта.

Напомним, в Украине кардинально перепишут ценники на хлеб, молоко и курятину, в частности.

Также эксперты предупредили, что осенью на украинском рынке продовольствия ожидается мощная инфляционная волна.

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