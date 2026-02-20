Черные информационные кампании применяются для дискредитации аптечного рынка – экономист

Реклама

«Десяти сомнительных сайтов вдруг синхронно начали распространять негатив. Репутационные медиа не публикуют эту информационную грязь, поэтому ее размещают на площадках без имени и ответственности. Содержание таких сообщений часто вторично или откровенно манипулятивно, однако расчет сделан не на качество, а на масштаб и системность», – отметил он.

По словам Кушнирука, подобные технологии уже применялись в Украине раньше и имеют исторические прецеденты.

В качестве примера эксперт привел ситуацию вокруг Проминвестбанка в 2008 году, когда, по его оценке, информационное давление стало частью более широкого процесса дестабилизации финансового учреждения.



«Тогда одно из крупнейших финансовых учреждений страны системно расшатывало через информационное пространство. Регулярно появлялись тревожные материалы, комментарии с намеками на риски и проблемы. Формировался токсический фон, который подрывал доверие вкладчиков и партнеров», – отметил Кушнирук.

По его мнению, в случае с аптечным рынком речь может идти о попытке искусственно создать кризисное восприятие стабильного сегмента экономики.

Это попытка искусственно спровоцировать кризис в стабильном сегменте, который обеспечивает граждан лекарствами, работает в прифронтовых регионах, добросовестно платит налоги и гарантирует непрерывность поставок. Цель – подорвать веру в систему, от которой напрямую зависит здоровье населения. Подобные кампании не возникают спонтанно. За ними постоянно стоят денежные интересы. Кто-то инвестирует в этот поток дезинформации, стремясь ослабить игроков, перераспределить доходы или изменить баланс сил», – резюмировал Кушнирук.