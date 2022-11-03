Чернышев подтвердил, что может возглавить "Нафтогаз" – нардеп Железняк

Алексей Чернышев также прокомментировал объединение Министерства развития общин и территорий с Министерством инфраструктуры.
Подавший в отставку министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подтвердил, что может возглавить национальную акционерную компанию " Нафтогаз Украины".
Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.
Железняк написал, что комитет Совета по местному самоуправлению единогласно поддержал заявление об отставке Чернышева с должности министра развития общин и территорий.
По его словам, Чернышев отчитался комитету о работе министром и прокомментировал свой переход в "Нафтогаз".
"Переход в "Нафтогаз" мотивирован в первую очередь энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба. И сказал, что после его увольнения КМУ может рассматривать вопрос о потенциальном назначении на должность в "Нафтогаз", — написал депутат.
Чернышев также прокомментировал объединение Министерства развития общин и территорий с Министерством инфраструктуры. В частности, он сказал, что такая "реконфигурация" прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств, но "пока об этом говорить преждевременно".
"Соответствующее постановление сейчас будет зарегистрировано в Раде и поддержано в ближайшее время", — написал Железняк.
Напомним, Алексей Чернышев подал в отставку 2 ноября с должности министра развития общин и территорий Украины.
1 ноября в Кабмине подтвердили увольнение Юрия Витренко с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
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