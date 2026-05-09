Четверть миллиона гривен на семью: кто из украинцев имеет право на специальную выплату

Семья, чья жизнь навсегда разрушила войну, могут получить солидную финансовую поддержку , однако эта целевая программа действует только в одном регионе и имеет четкие критерии для заявителей.

Об условиях получения этой денежной помощи и перечня необходимых бумаг сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета.

Кому именно предназначены эти средства

Сумская городская община решила поддержать тех, кто понес самую страшную потерю из-за боевых действий. В рамках местной благотворительной программы «Милосердие» семьи гражданских жителей, пропавших без вести или официально признанных умершими в результате вражеских артиллерийских или авиационных обстрелов, могут получить разовую выплату в размере 250 000 гривен.

При этом чиновники отмечают один важный нюанс: эти средства предназначены исключительно для семей гражданских лиц, пострадавших непосредственно на территории Сумской общины уже после начала полномасштабного вторжения. На семьи военнослужащих эта местная инициатива не распространяется, поскольку для семей защитников есть отдельные государственные программы компенсаций.

Как оформить помощь и что для этого нужно

Обратиться за деньгами может кто-нибудь из ближайших родственников погибшего: официальный муж или жена, родители, а также дети. Если семья большая, но все соглашаются с тем, чтобы средства зашли на один счет, другие члены семьи могут просто написать письменное согласие, делегировав право на получение денег уполномоченному представителю.

Для оформления выплаты нужно написать заявление и принести базовый пакет документов. Бюрократию свели к минимуму: понадобятся паспорта и идентификационные коды членов семьи, свидетельство о смерти или решении суда по исчезновению человека, а также справки, подтверждающие ваши родственные связи и тот факт, что трагедия произошла именно из-за военной агрессии. Копии этих документов представляются вместе с оригиналами.

Кроме отечественных инициатив, украинцы продолжают получать поддержку и за границей. В частности, в Чехии на фоне рекордного падения рождаемости местные власти серьезно задумались над тем, чтобы предоставить украинским женщинам со статусом временной защиты доступ к государственной родительской помощи .

Речь идет об очень существенной финансовой поддержке — 350 тысяч чешских крон (более 14 тысяч евро), которая выплачивается по уходу за ребенком до трех лет. Местные демографы и социологи убеждены, что такой шаг не только поддержит беженок, но и будет мотивировать украинок репродуктивного возраста рожать детей, ведь сейчас из-за своего нестабильного статуса многие просто боятся планировать пополнение в семье.

Хотя официального законопроекта еще нет, эта тема уже активно обсуждается в чешских политических кругах. Специалисты отмечают, что возможность уйти в полноценный декретный отпуск стала бы огромным облегчением для тысяч украинок, которые из-за войны вынуждены самостоятельно строить жизнь в чужой стране.

Между тем, в Украине также работают поощрительные выплаты для разных категорий граждан. Например, некоторые украинские пенсионеры (в частности, педагоги и медики), выходя на заслуженный отдых по возрасту, имеют законное право получить одноразовую выплату в размере 10 пенсий , что является существенной финансовой подушкой от государства за многолетний добросовестный труд.

