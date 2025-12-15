Четвертая платежка за газ: кто из украинцев и почему получит

Платежка за коммуналку.

Ежемесячно украинцы платят три платежки за газ: за потребленное топливо, за доставку и техническое обслуживание сетей. Впрочем, некоторые потребители могут получить еще и четвертую платежку за газоснабжение.

Кому поступит четвертая платежка и за что придется платить, сообщило издание «На пенсии» .

Украинцы платят три платежки за газ:

за потребленный газ - то есть фактически использованное количество кубометров;

за доставку газа — то есть за транспортировку голубого топлива в вашу квартиру;

за техническое обслуживание газовых сетей – своевременное обследование и ремонт внутридомовых систем, благодаря которым вы получаете газ.

Четвертую оплату за газ должны будут осуществить владельцы газовых плит и котлов. Эти потребители должны самостоятельно и своевременно заботиться о техническом обслуживании плит и котлов, чтобы исключить неисправность и предотвратить аварии.

Замыть проверку можно самостоятельно, оставив заявление в центрах обслуживания клиентов компании «Газсети». Сотрудники газовых сетей советуют проверять оборудование советуют раз в год.

Стоимость пакетного комплексного обслуживания котла и газовой плиты обойдется около 1500 грн. Отдельное техническое обслуживание плиты – 360 грн.

Как сообщалось, коммуналка в Украине дорожает Больше всего это касается цен жилищно-сервисных услуг, напрямую влияющих на бюджет семей. Заметим, что, несмотря на замедление общей инфляции, тарифы на коммунальные услуги за последний год выросли на 2,3%.

