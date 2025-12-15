Четыре гиганта цифровых платформ поддержали "налог на OLX": что это значит

Налог / © 3222.ua

Реклама

Ведущие международные и украинские цифровые платформы, включая Uklon, Bolt, Uber и Glovo, совместно поддержали правительственные законопроекты №14025 и №14026. Эти документы предполагают внедрение автоматического обмена информацией о доходах, полученных пользователями через цифровые платформы.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

В общей позиции компаний отмечается, что это решение является важным шагом в гармонизации налогового регулирования Украины с европейскими подходами, в частности с директивой ЕС DAC7 и практиками ОЭСР.

Реклама

«Это будет способствовать повышению прозрачности экономики, созданию равных условий конкуренции и усилению доверия между государством, бизнесом и гражданами», — говорится в заявлении компаний.

Ключевые гарантии для обычных пользователей

Отмечается, что подписанты особо подчеркнули, что законопроекты содержат важное исключение, защищающее обычных пользователей от чрезмерного регулирования. Законопроекты предполагают, что товарные операции стоимостью до 2000 евро в год не будут считаться системной экономической деятельностью и не будут облагаться налогом.

Компании объясняют, что гарантия обеспечивает полное исключение бытовых продаж личных вещей между гражданами из сферы действия нового регулирования.

Напомним, что эта инициатива, которую правительство одобрило в августе 2025 года, известна также как «налог на OLX», поскольку наибольшее влияние на доходы, полученные от продажи товаров и предоставления услуг через крупные цифровые маркетплейсы. Комитет Верховной Рады по вопросам налогов и таможенной политики поддержал проект закона №14025.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Украине с 2026 возрастут акцизы на горючее, сигареты и сладкие напитки. Из-за увеличения акцизов и других факторов цены на топливо могут вырасти до 1-2 грн/л.