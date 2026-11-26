Решается доля 45 млрд евро для Украины / © unsplash.com

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Лидеры Европейского Союза попытаются преодолеть основные разногласия относительно долгосрочного бюджета блока и договориться о новом крупном кредите, который поможет Украине покрыть ее экономические и военные потребности в следующем году.

Об этом пишет The Independent.

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Новый совместный бюджет является свидетельством амбиций ЕС в мире и преимущественно финансируется 27 странами-членами в зависимости от размера их экономик. Пакет на 2028-2034 годы может составлять от 1% до 1,2% валового национального дохода блока.

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«Пора достичь соглашения», — написал президент Европейского совета Антониу Кошта в письме-приглашении на саммит. В минувшие выходные он вынес на рассмотрение новое предложение для решения бюджетной головоломки, сократив первоначальный план Европейской комиссии примерно на 10%.

Комиссия, председательствующая на двухдневной встрече в Брюсселе, заявила, что лидеры несут «ответственность за поиск сбалансированного соглашения, которое позволит Европейскому Союзу справиться с предстоящими вызовами».

Отмечается, что ситуацию усугубляют предстоящие выборы во Франции, Италии и Польше в следующем году, а также в воскресенье, 29 ноября, в Испании. Во Франции в опросах лидируют ультраправые, а победителей в Польше и Испании сложно спрогнозировать. Новые правительства могут еще больше усложнить заключение соглашения в следующем году, если договоренность не будет достигнута до конца следующего месяца.

Что стоит за бюджетным расколом

В вопросе бюджета ЕС разделился на лагеря, которые трудно сдвинуть с места. Достичь компромисса становится еще сложнее, поскольку долговый кризис в Европе усугубляется, а страны вынуждены увеличивать расходы на оборону из-за войны России против Украины, которая длится уже почти пять лет.

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Около трети стран — так называемые чистые плательщики, которые платят больше, чем получают обратно в виде дотаций. Германия, Австрия, Нидерланды и Швеция громче всего выступают против того, чтобы их просили платить еще больше и настаивают на жесткой экономии.

В то же время большая группа стран во главе с Францией и Италией, которую называют «друзьями сплоченности», решительно защищает фонды, поддерживающие фермеров и финансирующие инфраструктурные проекты в относительно бедных государствах-членах, чтобы помочь им достичь стандартов ЕС.

Что составляюе около двух третей всего бюджета

Однако большинство стран также хотят направить расходы на новые сферы, поскольку ЕС сталкивается с такими вызовами как поддержка Украины в отражении российского вторжения и сохранения конкурентоспособности в условиях высоких цен на энергоносители и торговой напряженности с США и Китаем.

Для привлечения средств Антониу Кошта предложил ввести общеевропейский налог на цифровые сервисы. Он будет взиматься с онлайн-рекламы и доходов, получаемых компанией от данных пользователей, и может приносить 5 миллиардов евро в год.

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Бюджетная головоломка Украины и Европы

Украина – важная часть бюджетного пазла. Пакет расходов предусматривает выделение 100 миллиардов евро для Украины на семь лет. Лидеры также должны принять решение о новом кредите для Киева на сумму 45 миллиардов евро.

В начале этого месяца канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул ультиматум из-за Украины. Он пригрозил заблокировать бюджетное соглашение, если все страны-члены «без исключения» не возьмут на себя «коллективное обязательство» по поддержке Киева.

Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия выступают против использования средств военной помощи Украине. В письме к Денежному средству Мерц отметил, что помощь «Украине является вопросом нашей неделимой европейской безопасности, а следовательно, таким же должно быть и распределение бремени этой поддержки».

Около года назад лидеры ЕС одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для покрытия большинства потребностей украинского правительства на два года. Тем не менее, усиленные атаки России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру, а также перебои в черноморской торговле истощают финансы Украины.

Еврокомиссия снова планирует привлечь средства для кредитов на рынках капитала, причем 20 миллиардов евро предназначено для экономики, а 25 миллиардов евро — для вооруженных сил.

Какие обсуждения впереди

Кошта планирует представить свое предложение лидерам, после чего позволит им разделиться на меньшие группы и провести двусторонние переговоры. Своими выводами со всеми 27 странами-членами он планирует поделиться в конце, вероятно, в пятницу, 27 ноября.

Дипломаты ЕС отмечают, что сделка, скорее всего, будет заключена во время их встречи в следующем месяце.

Что бы ни произошло, срыв дедлайна в конце декабря не означает, что деньги закончатся. Страны имеют в запасе еще год, однако потребуется немало времени, чтобы принять законодательство по программе расходов и утвердить все необходимое, чтобы финансирование начало поступать до января 2028 года. Документ должен быть одобрен всеми 27 государствами-членами и Европейским парламентом.

Финансовая помощь Украине от ЕС — главное

Европейским лидерам нужно поскорее увеличить объемы помощи Киеву, ведь для покрытия бюджетных и оборонных расходов до конца 2027 года Украине понадобится ориентировочно 70 миллиардов евро. Часть этой суммы – 45 миллиардов евро – Еврокомиссия предлагает привлечь через займы. Впрочем, воплощение плана упирается в требование единодушного одобрения всеми 27 государствами-членами, что на практике обещает упорные дискуссии.

В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новом займе Европейского союза на 45 млрд евро для финансирования Украины в 2027 году. Однако Братислава обещает продлить гуманитарную помощь Киеву.

Украина получит 90 млрд евро военной и финансовой помощи в рамках кредитного механизма Европейского Союза до конца 2027 года. В то же время страны НАТО подтвердили обязательство предоставить украинской армии оборудование, помощь и подготовку на 70 миллиардов евро в 2026 году и по меньшей мере столько же в следующем году.

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