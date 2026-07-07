Четырехдневная рабочая неделя в Украине: эксперты ответили, реально ли это во время войны

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В Украине зарегистрировали петицию с призывом ввести четырехдневную рабочую неделю без сокращения заработной платы. Однако HR-эксперты считают, что из-за войны, дефицита кадров и сложной экономической ситуации страна пока не готова к такому шагу.

Об этом пишет Liga.net.

В начале июля на сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция с предложением сократить продолжительность рабочей недели до 32 часов без уменьшения зарплат. Авторы инициативы объясняют ее необходимостью борьбы с профессиональным выгоранием, улучшением баланса между работой и личной жизнью, а также повышением производительности работников.

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Впрочем, эксперты подчеркивают, что реализовать такую модель на общегосударственном уровне сейчас будет очень сложно.

HR Business Partner в SoftServe Наталья Забитовская напомнила, что отдельные компании уже тестировали четырехдневную рабочую неделю во время пандемии COVID-19, когда ИТ-отрасль активно росла и могла использовать такие условия как конкурентное преимущество.

Однако в настоящее время ситуация существенно изменилась.

«Государство в войне нуждается в максимальной экономической отдаче, а не на уменьшении рабочих часов. Внедрение такой модели на государственном уровне требует финансирования и законодательных изменений, а во времена, когда финансовыми и не только приоритетами оборона, это маловероятно. Кроме того, на рынке труда из-за мобилизации, миграции (внутренней и внешней) есть дефицит талантов и увеличенная нагрузка на текущих работников», — отметила эксперт.

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Она также обратила внимание на особенность украинской культуры труда.

«По моим наблюдениям, украинцы очень нуждаются сейчас в большем отдыхе и восстановлении, но не умеют этого делать. Иногда не позволяют себе из-за внешних обстоятельств, а иногда — из-за чувства вины. Сделайте украинцу четырехдневную рабочую неделю, но она все равно будет работать 24/7», — сказала Забитовская.

Похожего мнения придерживается основательница HR-агентства Bekar Consulting Доминика Иванова-Бекар. По ее словам, массового перехода на новый формат пока не ожидается.

«Могу точно сказать — это не тренд и о массовом внедрении речь не идет. Согласно КЗоТу Украины, стандартными считаются 40 часов в неделю. Во-вторых, в стране действует военное положение, и в некоторых секторах мы наблюдаем увеличение рабочей недели до 60 часов», — подчеркнула она.

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Где уже тестируют новый формат

В то же время, бывшая HR-директор MEGOGO Наталья Матвийчук считает, что отдельные украинские компании уже готовы к экспериментам.

По ее словам, некоторые ИТ-компании испытывают сокращенный график работы. В частности, YouScan уже третий год подряд применяет летнюю четырехдневную рабочую неделю, а компания You are launched вернулась к такому формату в 2025 году.

«Из-за энергорисков, неравномерных нагрузок и военных вызовов — это история скорее для отдельных компаний, чем для всего рынка», — отметила Матвийчук.

Что показывает международный опыт

Несмотря на сложности в Украине, международная практика свидетельствует о положительных результатах сокращенной рабочей недели.

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По данным организации 4 Day Week Global, во время пилотных проектов 39% работников сообщили о снижении уровня стресса, 71% — о меньшем профессиональном выгорании. В то же время, компании отметили рост доходов и существенное сокращение текучести кадров.

По словам Натальи Забитовской, Испания финансирует соответствующие пилотные программы для малого и среднего бизнеса, федеральные органы власти ОАЭ перешли на 4,5-дневную рабочую неделю, а правительство Японии рекомендует компаниям рассматривать более короткий график работы по улучшению баланса между работой и личной жизнью. Также разные модели четырехдневной рабочей недели тестируют частные компании в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

В то же время, эксперты отмечают: для Украины в условиях полномасштабной войны такая практика пока может оставаться лишь точечным решением для отдельных компаний, а не новым общегосударственным стандартом.

Зарплата в Украине — последние новости

Напомним, в Украине повысят заработные платы работникам сферы образования и социальной защиты. Кабмин распределил 6,6 млрд грн между 24 областными бюджетами для финансирования зарплат педагогам. Большую поддержку получат регионы с меньшими бюджетными поступлениями. Для территорий с рисками боевых действий государство компенсирует до 80% расходов.

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Также весной 2026 года официальная средняя зарплата в Украине достигла 30 тысяч гривен. Однако, по словам эксперта Руслана Черного, реальная средняя зарплата без учета выплат военным составляет менее 20 тысяч гривен. В общинах этот показатель еще ниже — от 6 до 12 тысяч гривен.

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