Чистоту депозитов английских компаний семьи Суркисов в Приватбанке подтвердили американские аудиторы

Выводы всемирно известной компании Alvarez & Marsal (США) однозначны: средства английских компаний семьи Суркисов в Приватбанке имеют легальное происхождение, деньги не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитных средств Приватбанка.

Об этом сообщил ТСН адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев, ссылаясь на финальный документ, который находится в его распоряжении.

"Международные аудиторы фактически по молекулам разобрали каждую финансовую операцию. Специалистам компании Alvarez & Marsal была предоставлена ​​информация не только о происхождении средств, но и о том, куда и на что эти средства тратились", – отметил адвокат.

По мнению Алексеева, это беспрецедентная открытость и транспарентность.

"По моему убеждению, вы не найдете в Украине подобных примеров, когда практически всю финансовую отчетность выворачивают наизнанку и проверяют каждую операцию до мельчайших подробностей", – говорит он.

По словам юриста, выводы аудита простые и однозначные – депозиты имеют легальное происхождение. Они не имеют никакого отношения к схемам вывода кредитных средств "Приватбанка".

"И это, подчеркиваю, установили международные аудиторы по результатам соответствующего форензик расследования. На сайте американской компании вы можете найти краткое резюме проведенного аудита, и тех выводов, к которым они пришли", – говорит Алексеев.

"Такие авторитетные компании очень сильно оберегают свою репутацию. Поэтому, если они во время своего независимого аудита увидели даже маленький, малейший намек на факты злоупотреблений, на факты вывода средств из Приватбанка, они это обязательно отразили бы в своем отчете. Но таких выводов вы там не найдете. Выводы аудиторов четкие и однозначные – средства имеют легальное происхождение, средства не имеют никакого отношения к схеме вывода кредитных средств из Приватбанка", – отмечает адвокат Игоря Суркиса.

Для справки:

Alvarez & Marsal – международная консалтинговая компания, основанная более 35 лет назад в Нью-Йорке (США). На сегодняшний день она насчитывает более 5400 сотрудников в 65 офисах в 25 странах мира.

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