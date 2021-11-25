Члены кредитных союзов будут защищены системой гарантирования вкладов

В Украине насчитывается около 300 кредитных союзов, членами которых являются почти 400 тысяч человек.

В Украине внедряется система гарантирования вкладов для кредитных союзов.

Как сообщает издание НВ, речь идет о гарантиях на сумму 100 тыс грн.

"Этот механизм правильный... Он показал себя в других странах, это мировой опыт. И прежде всего молодое поколение украинцев хочет таких понятных, простых механизмов и простого обеспечения. Поэтому, безусловно… мы ожидаем увеличения вкладов, особенно среди младшего поколения. Это цивилизованный, понятный инструмент", — сказал член правления Всеукраинской ассоциации кредитных союзов, глава КС "Выгода" Юрий Мокрицкий.

По его словам, все годы независимости кредитные союзы работали над поиском механизма обеспечения вкладов.

Гарантии будут распространяться только на вклады в кредитных союзах, о паевых взносах речь не идет. "Это позволит покрыть гарантией около 80% количества вкладчиков кредитных союзов и более 50% по сумме вкладов. В дальнейшем, как планируется, сумма возмещения по вкладам в кредитных союзах постепенно достигнет уровня гарантий в банках. Наша стратегическая цель — европейский уровень гарантий в 100 тыс евро", – заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Белай.

Она отметила, что введение гарантий не только защитит вкладчиков в случае неплатежеспособности кредитного учреждения, но и уменьшит вероятность возникновения такой ситуации, поскольку механизм предполагает усиление надзора регулятора за деятельностью кредитных союзов.

На сегодняшний день в Украине функционирует около 300 кредитных союзов, членами которых являются почти 400 тысяч членов — украинцев. Около половины кредитных союзов имеют лицензии на привлечение вкладов, общая сумма которых составляет около 1,2 млрд грн. По мнению участников финансового рынка, введение системы гарантирования будет стимулировать существенный рост этого показателя.

Ранее в НБУ сообщили, что активы кредитных союзов по итогам ІІ квартала 2021 года росли умеренными темпами. Кредитный портфель кредитных союзов вырос за квартал на 4%, объемы нового кредитования выросли на 11%, в том числе потребительского – на 21%.