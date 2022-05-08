"Чрезвычайно важное решение": Зеленский сообщил, что Канада отменила все торговые барьеры для Украины на год

"Чрезвычайно важное решение": Зеленский сообщил, что Канада отменила все торговые барьеры для Украины на год

Украинская и канадская делегации в ходе сегодняшних переговоров в Киеве договорились расширить экономическое и оборонное сотрудничество.

В частности, Канада решила упразднить все торговые барьеры для Украины сроком на год.

Об этом сообщил президент Украины во время традиционного вечернего видеообращения в воскресенье, 8 мая.

"Имеем чрезвычайно важное решение Канады отменить все барьеры в торговле сроком на год. Спасибо, Канада. Эта договоренность достигнута на переговорах с Трюдо, ето будет работать как в интересах украинского, так и канадского народов. Среди прочего Канада имеет сильный потенциал в противоминной работе. Рассчитываем, что этот потенциал будет применен в Украине, там, где российские оккупанты оставили тысячи мин, растяжек, снарядов", — отметил глава государства.

В пресс-службе Офиса президента сообщили детали встречи Трюдо и Зеленского. В ходе переговоров стороны обсудили поддержку украинского государства со стороны Канады в борьбе за независимость и территориальную целостность, а также ряд двусторонних вопросов.

Не менее важным аспектом Зеленский назвал экономическую поддержку Украины. Также во время переговоров глава государства заявил о намерении продлить обсуждение отмены визового режима для граждан Украины.

Со своей стороны премьер-министр Канады подтвердил непреклонную поддержку Украины, в частности, финансовую и гуманитарную. Что касается помощи вооружениям, он отметил, что Канада будет предоставлять противотанковые системы, оборудование для спутниковой связи и т.д. Кроме того, премьер-министр Канады заверил Зеленского в дальнейшем содействии отмене пошлин на импорт из Украины.

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Напомним, в воскресенье 8 мая канадский премьер-министр Джастин Трюдо находился с визитом в Украину. Канадский политик посетил разрушенный оккупантами город-герой Ирпень. Также во время визита поднял флаг своей страны над дипломатическим представительством в столице Украины, что свидетельствует о возвращении канадского посольства в Украину.

Также Трюдо встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Канадский политик, комментируя свой визит в Украину, отметил, что его страна "всегда будет стоять бок о бок с Украиной".

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