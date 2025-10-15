Что будет с биткоином: известный трейдер дал шокирующий прогноз

Криптовалюта / © pixabay.com

Известный трейдер Питер Брандт спрогнозировал два кардинально разных сценария для биткоина на ближайшее время: либо стремительный взлет к новому историческому максимуму в $126 тысяч уже на этой неделе, либо глубокая коррекция до $50-60 тысяч. Такое заявление он сделал на фоне высокой волатильности рынка, вызванной недавним обвалом после объявления Дональдом Трампом 100% пошлины на китайские товары.

Об этом пишет psm7.

По словам Брандта, рынок стоит на перепутье.

Оптимистический сценарий: Состоится финальное «встряхивание» рынка, после которого биткоин обновит свой исторический максимум в $126 198 в течение ближайшей недели.

Пессимистический сценарий: Будет нарушен параболическая кривая роста, что в прошлом приводило к падению на 75%. Брандт считает, что сейчас такой обвал маловероятен, но цена может снизиться до $50–60 тысяч, чтобы «протестовать нижний предел».

«Покупайте все»: почему другие аналитики настроены оптимистично

Несмотря на риски, многие другие влиятельные игроки рынка сохраняют оптимизм. Соучредитель BitMEX Артур Гейс после намека главы ФРС США в завершение политики количественного смягчения написал лаконично: «Покупайте все».

Основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс, хоть и предупреждает об опасности чрезмерного кредитного плеча, прогнозирует на ближайшие недели движение рынка «вверх».

Что влияет на цену

Аналитики сходятся во мнении, что сейчас главным драйвером для биткоина являются макроэкономические показатели, а не внутренние события криптообразования.

«Фундаментальные экономические данные — это главный фактор для Биткоина сейчас», — отметил ведущий аналитик Swyftx Пав Гундал.

Он пояснил, что ослабление рынка труда в США и ожидание нового снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) создают «идеальные условия для Биткоина», поскольку это делает рисковые активы, такие как криптовалюты, более привлекательными для инвесторов.

Напомним, недавно на крипторынку произошла рекордная в истории волна ликвидаций, спровоцированная заявлением президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин на китайские товары. По данным Bloomberg, лишь за 24 часа трейдеры потеряли более $19 млрд, а курс Bitcoin мгновенно обвалился с более $125 000 до менее $113 000. Аналитики Coinglass отметили, что реальный ущерб мог превысить $30 млрд.