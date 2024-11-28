Что будет с ценами на бензин: министр финансов дал ответ

Сергей Марченко отметил, что в настоящее время нет оснований для повышения цен на бензин.

Министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает: пока что налог на добавленную стоимость не будет увеличиваться. А изменение налога для автозаправочных станций не повлияет на цены на бензин для потребителей.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на брифинг министра.

Брифинг был посвящен тому, кого коснется увеличения налогов и какими будут особенности бюджета-2025, закон о котором сегодня подписал Владимир Зеленский.

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В частности, речь шла и о ценах на бензин для потребителей, ведь, согласно изменениям в Налоговый кодекс, сети автозаправочных станций ожидает так называемый авансовый налог на прибыль. Каждой заправке придется платить до 60 тысяч гривен ежемесячно. Министр финансов утверждает – для потребителей ничего не изменится.

"Это не приведет к росту стоимости цен на бензин. Это мы выравниваем систему налогообложения. И это была реакция рынка", – говорит он.

Чиновник уточнил, что сейчас есть автозаправочные станции, которые платят налог на прибыль, а есть те, которые этого делают.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов.

Министр финансов отметил, что после подписания президентом закон откорректируют во избежание ретроактивности. То есть все изменения вступят в силу с 1 декабря.

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