Что будет с ценами на горючее из-за забастовки перевозчиков на границе: прогноз экспертов

Ситуация, развернувшаяся на польско-украинской границе, существенно ударила по сжиженному газу. Все потому, что 30% импорта, или 20% всего рынка этого горючего, попадает в Украину именно через польский участок границы.

Об этом говорится в статье "Польское испытание для украинского топливного рынка".

Как говорится в материале, импорт газа из Польши и стран Балтии начал сокращаться с октября.

"В среднем в течение девяти месяцев 2023 года по этим направлениям было поставлено 52,7 тыс. тонн LPG в месяц, а в октябре уже 35,3 тыс. тонн. Забастовки дополнительно высушили это направление: с 6 по 12 ноября импорт газа за этим направлением уменьшилось на 55%, до 4,7 тыс. тонн по сравнению с неделей ранее", — указано в сообщении.

Кроме того, провал импорта повысил ажиотажный спрос на газ внутреннего производства.

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"С начала ноября средняя стоимость LPG на аукционе "Украинской энергетической биржи выросла по некоторым лотам до 64 тыс. грн/тонна, или более чем на 30% по сравнению с началом октября", — сказано в сообщении.

Еще одна проблема – ограниченное количество газовозов, которых значительно меньше, чем бензовозов.

По словам участников рынка, если раньше газовоз делал четыре ходки за границу в месяц, то сейчас – одну. Соответственно, пропорционально меньше горючего удается завезти.

Ситуация на границе

Напомним, 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Сообщалось о блокировании движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное".

Отметим, очереди на трех пунктах пропуска в направлении Украины, фактически заблокированных польскими протестующими, утром 18 ноября увеличились. В общей сложности там находится около 2800 грузовиков.

Министр агрополитики заявил, что блокада на украинско-польской границе влияет на две стороны. И наносит ущерб как Украине, так и Польше.

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