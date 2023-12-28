Что будет с ценами на продукты в 2024 году: к чему готовиться украинцам

В Министерстве агрополитики считают, что в следующем году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

Об этом сказал первый заместитель главы профильного министра Тарас Высоцкий.

Однако он не исключил, что в 2024 году в Украине будут происходить традиционные колебания цен, но отечественная продукция будет доступна всем потребителям. В настоящее время дешевеет сахар и подсолнечное масло.

"Есть стабильная ситуация по сравнению с прошлым годом — буквально 5% колебаний — по мясу и молочной продукции. Это мы говорим об украинской продукции. Мы разделяем, поскольку импорт дорогой из-за логистики. Но у нас с производством кормов не должно быть проблем, поэтому в принципе, по основным блокам отечественной продукции должна быть стабильная ситуация в следующем году. Вполне возможно, что будут традиционные, но незначительные сезонные колебания. Но не более того", — отметил он.

Ранее стало известно, что в Украине уже в ближайшее время подорожают овощи и фрукты, стоимость будет повышаться ежемесячно.

По данным НБУ, темпы потребительской инфляции в Украине за последний месяц лета замедлились до 8,6%.

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