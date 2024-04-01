Что будет с ценами на продукты весной – в аграрном комитете ответили, вырастут ли цены

Изменятся ли весной цены на продукты в Украине и что может подорожать.

Народный депутат и член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук рассказал, что этой весной не прогнозируется существенное повышение цен на основные продукты.

"По моему мнению, кардинального повышения цен на продукты не произойдет. Овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. В частности, уменьшается цена на картофель и лук по сравнению с январем", — сказал парламентарий.

Также нардеп прогнозирует снижение цен на яйца, ведь в весенне-летний период появляется много домашней продукции, фермерские хозяйства по качеству и цене уже конкурируют с крупными производителями.

При этом могут незначительно подняться цены на молочную продукцию.

"Цена на молочную продукцию может не существенно повыситься в случае подорожания топлива. В этом случае молочка может прибавить в цене несколько процентов из-за логистики", – пояснил Дмитрий Соломчук.

Напомним, в Украине резко подешевел популярный овощ: какая цена сейчас.

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