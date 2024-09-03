Что будет с ценами на топливо: эксперт – о последствиях повышения акциза

В результате повышения акциза на горючее в Украине не ожидается никакого подорожания бензина и дизтоплива. В то же время, цены на сжиженный газ – отдельная история.

Такое мнение директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн высказал в эфире "Киев24"

"Не ожидаем никакого подорожания бензин/дизель. Можно сказать, что нам повезло с этим, потому что на фоне повышения акциза упали мировые цены на нефть, нефтепродукты, соответственно закупочная стоимость уменьшилась, и это компенсирует повышение налога. Поэтому пройдем этот период спокойно" – заверил Куюн.

Он добавил, что у трейдеров на сегодняшний день нормальный заработок, поэтому у них нет необходимости "будить беду", повышая цены на бензин и дизтопливо. В то же время ситуация с автогазом несколько иная.

"Сжиженный газ – отдельная история, поскольку акциз на него подняли гораздо больше. Если на бензин/дизель – это на 1,2-2 гривны налог вырос, то на сжиженный газ – более 5 гривен за литру. Это уже сложно перекрыть закупочной стоимостью. Тем более что ценообразование на сжиженный газ отдельное, оно отличается от бензина-дизеля. Но рынок завез достаточно много этого горючего: готовились к акцизу. Я думаю, что в течение 2-3 недель эти запасы будут цену несколько сдерживать. Она будет расти, прогнозирую, что где-то на 1 гривну в неделю", – рассказал эксперт.

К слову, по прогнозам НБУ, в Украине ускорится рост цен на топливо в конце 2024 года — начале 2025 года.

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