Что будет с ценами на топливо в ближайшее время: эксперт сделал прогноз

По мнению Сергея Куюна, украинцам еще повезло, потому что не столь стремительно происходит подорожание горючего.

Цены на топливо в Украине растут, и этот процесс еще не закончился.

Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в эфире телемрафона 19 августа.

"По цене: видим напряженные два месяца. Ровно два месяца назад, 19 июня, начался рост цен. Сначала это были оптовые цены, потом присоединились к ним розничные. Основная причина – это возобновление "довоенных" (до 22-го года) ставок налогов на горючее", — объяснил он.

Также читайте Цены на горючее снова подскочили: какая стоимость ДТ и бензина на заправках

По мнению эксперта, украинцам еще очень повезло в том плане, что не столь быстро произошло это подорожание.

"Ожидали мы, что до конца июля это произойдет, но видим, что благодаря запасам удалось растянуть почти на два месяца этот процесс. И пока, я думаю, он даже не закончился, к сожалению", — отметил Сергей Куюн.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Прогноз цен на бензин и дизтопливо | Сергей Куюн"

Ранее эксперт ответил, есть ли угроза нового топливного кризиса.