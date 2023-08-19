Что будет с ценами на топливо в ближайшее время: эксперт сделал прогноз

По мнению Сергея Куюна, украинцам еще повезло, потому что не столь стремительно происходит подорожание горючего.
Цены на топливо в Украине растут, и этот процесс еще не закончился.
Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в эфире телемрафона 19 августа.
"По цене: видим напряженные два месяца. Ровно два месяца назад, 19 июня, начался рост цен. Сначала это были оптовые цены, потом присоединились к ним розничные. Основная причина – это возобновление "довоенных" (до 22-го года) ставок налогов на горючее", — объяснил он.
По мнению эксперта, украинцам еще очень повезло в том плане, что не столь быстро произошло это подорожание.
"Ожидали мы, что до конца июля это произойдет, но видим, что благодаря запасам удалось растянуть почти на два месяца этот процесс. И пока, я думаю, он даже не закончился, к сожалению", — отметил Сергей Куюн.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Прогноз цен на бензин и дизтопливо | Сергей Куюн"
Ранее эксперт ответил, есть ли угроза нового топливного кризиса.
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