Что будет с ценами на жилье в Украине весной – прогнозы экспертов по недвижимости

В прошлом году больше всего подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Еще на 10% подорожают квадратные метры уже весной. Такие прогнозы озвучили эксперты по недвижимости.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 10 февраля.
Так, по данным экспертов, в 2021 году больше всего подорожали однокомнатные и двухкомнатные квартиры. А вот трехкомнатные – подешевели почти на 4%. Все из-за снижения спроса и привлекательного рынка недвижимости за рубежом. А также - налоговых изменений в украинском законодательстве, говорят эксперты.
Напомним, ранее сообщалось, что купить жилье в Украине станет труднее: покупатели недвижимости будут проходить налоговую проверку.
Как сообщалось, также с 1 января 2022 года согласно "ресурсному закону " с разницы между суммой продажи физическим лицом третьего и последующих объектов недвижимости за один год и ценой, которая перешла к продавцу, нужно уплатить в бюджет 18%. Ранее налогом облагался доход, полученный с продажи второго и последующих объектов за год. Ставка составила 5%.
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