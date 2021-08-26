Что будет с ценами осенью: как подорожают продукты, коммунальные услуги и топливо

Что будет с ценами осенью: как подорожают продукты, коммунальные услуги и топливо

Уже с сентября украинцам стоит "готовить кошельки" к повышению цен.

Стоимость многих товаров и услуг начала "бить по бюджету". К примеру, сахар за последний год подорожал на рекордные 83,5%, подсолнечное масло — на 79%, яйца — на 33%, газ — на 164,5%.

По данным Минфина, в июле годовая инфляция ускорилась от 9,5% до 10,2%, чего не наблюдалось с 2018 года. Но давление цен на кошельки украинцев оказалось куда большим.

Украинцам стоит готовиться к тому, что цены на товары и услуги продолжат расти, считают эксперты. В перечне товаров, которые, скорее всего, будут дорожать осенью, немало продуктовых позиций.

Какие продукты питания подорожают осенью

Хлеб. Продукт продолжит расти в цене — ориентировочно на 1,5% в месяц. Такой прогноз сделал глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Это несмотря на то, что в этом сезоне Украина соберет рекордный урожай зерна — более 70 млн тонн. Валовой сбор зерновых уже почти на 15% больше, чем в прошлом году, а жатва еще идет. По данным Госстата, хлеб — в списке лидеров по подорожанию в 2021 году. С сентября, как говорят эксперты, ценники выйдут на новый виток. Главная причина подорожания — рост тарифов на электроэнергию для предприятий.

Мясо. Ожидается, что продукция подорожает на 5-10%. Разгон ценников уже начался. В июле мясо крупного рогатого скота и курятина подорожали, по сравнению с предыдущим месяцем, на 3%. Причины — те же коммунальные услуги (в животноводстве используется много воды и электроэнергии) и корма.

Яйца. По той же причине (стоимость коммунальных услуг и корма) могут подорожать яйца. В текущем году цены на них зашкаливают, хотя в последние месяцы были "скидки" — яйца подешевели с 36-38 гривен до 28-30 гривен за десяток. Но с осени ценники могут снова вернуться к апрельскому уровню — 38 гривен за десяток.

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Что ожидать от цен на автомобильное топливо

Летом стоимость автомобильного газа поднялась выше 17 гривен за литр, а на некоторых заправках приближается к 18 гривен. Эксперты считают, что ценники могут разогнаться до рекордных отметок в 19-20 гривен за литр.

Причин несколько. Во-первых, сейчас зашкаливают мировые ценники на сжиженный газ, что связано со скачком цен на нефть. Сегмент сжиженного газа реагирует на нефтяные котировки, а так как последние приближались к 80 долларов за баррель, дорожал и сжиженный газ.

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В августе поставки автогаза растут, в том числе за счет морских партий. Но ресурс поступает дороже. Поэтому запас подорожания на сентябрь — еще минимум 1 гривна на литре.

По подсчетам Министерства экономического развития и торговли Украины, к концу августа стоимость бензина А-95 на заправках не может быть выше 31,67 грн за литр, дизеля — 28,64 грн за литр. Какими будут ценники в сентябре — во многом зависит от мировой конъюнктуры цен на нефть (они, в свою очередь, чутко реагируют на ситуацию с пандемией) и курса доллара.

УНИАН

Цены на коммунальные услуги: прогноз

Главная угроза для "платежек" — высокая стоимость газа. В Европе ценники на него уже перевалили за рекордные 580 долларов за тысячу кубов, а на Украинской энергетической бирже на сентябрь появились партии за 20 гривен за куб. Впрочем, ценники на газ для бытовых потребителей защищены - действуют летние тарифы, по которым у большинства поставщиков цена не превышает 8 гривен за куб (без доставки). Также 7,42 гривен за куб "Нафтогаз" предложил производителям тепла для населения.

Что касается электроэнергии для населения, которой тоже пророчили подорожание, то, наоборот, будут скидки. 1 сентября Кабмин оставил тариф на электроэнергию без изменений на уровне 1,68 гривны за киловатт-час. Но это будет последний месяц с одним фиксированным тарифом для всего населения. В октябре цена электроэнергии уменьшится для большинства людей.

Таким образом те, кто:

потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц, будут платить по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час.

за киловатт-час. потребляют свыше 250 киловатт-часов, будут платить по-прежнему 1,68 гривны.

Но стоит отметить, что в Украине отменили запрет отключать от поставок коммунальных услуг граждан, имеющих долги. В то же время, если в Украине введут ограничения "красного" уровня, запрет отключать потребителей коммунальных услуг при наличии задолженности будет действовать. Но только на период действия "красного" уровня и в течение 30 дней после его отмены.

УНИАН

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