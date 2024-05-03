Что будет с ценами в ближайшие месяцы: НБУ обновил прогноз по инфляции

В марте темпы роста потребительских цен в Украине упали до 3,2%. Это ниже прогноза Национального банка. Инфляция ускорится уже в ближайшее время.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2024 года.

Темпы потребительской инфляции снизились благодаря эффектам от монетарной политики НБУ.

Речь идет, в частности, о контролируемой ситуации на валютном рынке, увеличении предложения отдельных продуктов питания, меньшем давлении со стороны расходов на сырье и энергии.

В то же время, в НБУ прогнозируют, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться низкой, однако впоследствии начнется умеренное ускорение. Во втором квартале она вернется в целевой диапазон (5%+1 процентный пункт) и временно выйдет из него во втором полугодии. Это будет происходить как из-за давления со стороны расходов бизнеса на оплату труда, последующего возобновления потребительского спроса, так и из-за истощения влияния эффектов значительных урожаев предыдущего года и мягкой зимы этого года.

В НБУ отмечают, что сырые продукты в краткосрочном периоде все еще будут оставаться дешевле, чем в прошлом году. Однако во втором полугодии цены на них вырастут на фоне низкой базы сравнения из-за меньшего ожидаемого урожая.

Согласно прогнозу НБУ, в последующие годы продовольственная инфляция вернется к низкому уровню (3-4% в год) благодаря постепенному наращиванию производства продуктов питания, а также снижению мировых цен на продовольствие.

В Нацбанке также отмечают, что фиксация тарифов на отдельные услуги ЖКХ, в том числе газ, горячую воду и отопление оставалась весомым фактором сдерживания административной составляющей инфляции. Однако ожидается постепенное приведение тарифов на услуги ЖКХ на рыночно обоснованные уровни. Это станет весомым проинфляционным фактором.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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