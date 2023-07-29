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Что будет с ценой на горючее до конца августа: советник президента дал обнадеживающий прогноз

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Что будет с ценой на горючее до конца августа: советник президента дал обнадеживающий прогноз

За последние пару недель стоимость литра горючего выросла примерно на 3 гривни / Фото: Associated Press

Стоимость бензина может увеличиться на одну-две гривни, отметил Устенко.

Высокая динамика роста цен на бензин до конца августа наблюдаться не будет.

Об этом сообщил экономист, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона.

"Я не думаю, что до конца августа мы с вами увидим очень высокую динамику в плане цен на бензин. Я бы прогнозировал, скажем, одну гривни, две гривни оно может добавить, но не в течение недели — в течение всего месяца может быть это прибавление. Почему? Потому что ты производишь эту нефть, и есть запасы нефти, она перерабатывается, потом она завозится. То есть там не идет динамика: завтра цена должна быть изменена, потому что кто-то сократил добычу", — отметил Устенко.

Ранее сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо в Украине продолжают расти. Цифры на стендах АЗС уже существенно изменились. За две недели стоимость литра выросла примерно на 3 грн.

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Дата публикации
Просмотры
977
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