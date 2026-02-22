Что будет с долларом и евро до весны: эксперт дал прогноз для украинцев

Что будет с долларом и евро к весне

Украинцы продолжают внимательно следить за ситуацией на валютном рынке, чтобы выгодно покупать или продавать иностранную валюту. В феврале 2026 года официальные курсы доллара и евро колебались незначительно, ведь стремительный рост, наблюдавшийся в январе, замедлился. В то же время, оснований для существенных изменений в ближайшее время эксперты не видят.

Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии "Новости. Live" рассказал, чего ожидать от валютного рынка до конца зимы.

Что будет с курсом доллара

В период с 1 по 20 февраля гривна к доллару находилась в диапазоне 42,81–43,29 грн. По словам эксперта, медленная девальвация национальной валюты идет, но резких колебаний в ближайшее время не прогнозируется.

Он отметил, что пока нет предпосылок для быстрого укрепления гривны, ведь война продолжается, а экономические риски остаются высокими. Курс доллара до конца февраля, вероятно, сохранится в пределах 42,80–43,40 грн.

В то же время, на валютный рынок могут повлиять внешние факторы: объемы международной финансовой помощи, ситуация на фронте, политические изменения или активизация инвестиций в Украину. Именно эти факторы могут как ослабить гривну, так и способствовать ее укреплению.

Чего ждать от курса евро

В феврале гривна к евро колебалась в пределах 50,76-51,25 грн. Эксперт связывает стабильность с ситуацией на мировом рынке, где курс доллара по евро держится на уровне около 1,18.

На формирование этой динамики влияют политические и экономические разногласия между США и ЕС, в частности, в отношении оборонной политики, пошлин, отношений с Китаем и глобальной безопасности.

По оценке Плотникова, в ближайшее время резких изменений в соотношении доллара и евро не ожидается. Если курс будет оставаться на уровне 1,18-1,19, то в Украине евро будет находиться в диапазоне 50,70-51,30 грн.

Напомним, ранее эксперты объяснили, стоит ли скупать доллары. Экономист Олег Пендзин призывает обращать внимание на уровень инфляции. Поскольку цены в январе росли медленно (0,7% против 0,8% в декабре), регулятор не имеет смысла искусственно укреплять гривну.