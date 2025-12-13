Что будет с долларом и евро перед новогодними праздниками: банкир дал прогноз

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

В Украине следующая неделя — от 15 до 21 декабря — будет характеризироваться повышенным спросом на валюту со стороны населения, так и бизнеса. На рынок давят сразу несколько факторов. В частности, риски нестабильного энергоснабжения, что притормаживает деловую активность.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК.Украина».

Кроме того, фактором, влияющим на валютный рынок, является еще и рост цен. По словам банкира, это еще один вызов, увеличивающий спрос на валюту — как «защитный актив». Дополнительным фактором к предыдущим двум является неопределенность международной помощи Украине 2026-го.

Лесной отмечает, что у Нацбанка достаточно ресурсов для того, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Режим управляемой гибкости и валютные интервенции остаются ключевым инструментом стабилизации валютного рынка, а также оперативно реагируют на дисбалансы спроса и предложения, не допуская значительных перекосов.

Банкир прогнозирует, что 15-21 декабря курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в коридоре 42,1-42,6 грн (покупка-продажа), а курс евро — 48,0-49,75 грн (покупка-продажа).

На наличном рынке курс будет находиться в диапазоне 42,3-42,8 грн. для доллара и 48-49,75 грн. для евро.

Банкир прогнозирует, что разница между курсами покупки и продажи на межбанковском рынке будет достигать 0,15 грн. для доллара и 0,20 грн. — для евро. В обменниках прогнозируется диапазон разницы курсов купли-продажи для доллара на уровне 0,3–0,5 грн и 0,5–0,7 грн для евро.

Напомним, в течение рабочей недели (8-12 декабря) курс евро в Украине установил новый рекорд . По состоянию на 12 декабря его официальный курс к гривне достиг исторически рекордного уровня — 49,51. В то время как в понедельник, 8 декабря, он составлял 48,99 грн.