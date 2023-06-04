Что будет с долларом и евро в ближайшие дни: эксперт спрогнозировал курс валют до 7 июня

Спекулянты будут в основном зарабатывать на евро.

Ситуация с курсами главных валют в Украине в ближайшие несколько дней на наличном рынке будет более или менее стабильной.

Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев на Youtube-канале "Минфин".

По его словам, в первую очередь, это касается курса американского доллара, поскольку спекулянты будут в основном зарабатывать на евро.

Эксперт прогнозирует, что в кассах банков курс валюты США будет колебаться в пределах от 36,90 до 37,80 грн/долл. А в обменниках финкомпаний курс доллара будет составлять от 37,10 до 37,70 грн/долл.

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Курс евро в банках, по его прогнозу, будет находиться в пределах коридора от 39,50 до 41,10 грн/евро. В обменниках финкомпаний – от 39,55 до 40,70 грн/евро, добавил эксперт.

Алексей Козырев отметил, что на межбанке НБУ будет удерживать американскую валюту в пределах коридора от 36,56 до 36,93 грн/долл., а евро будет находиться в пределах от 38,76 до 39,82 грн/евро.

Напомним, на выходные 3-4 июня Национальный банк оставил неизменным официальный курс доллара на уровне 36,56 грн., евро подорожало на 10 коп. (39,15 грн.).

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