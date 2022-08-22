Что будет с долларом и евро в ближайшую неделю: новый прогноз курса валют

Как и все прошедшие недели, разрыв между котировками наличного рынка и межбанка останется существенным.

Курс валют на этой неделе в Украине не претерпит существенных изменений.

Об этом говорится в прогнозе "Минфина" касательно курса валют на 22-26 августа.

Так, в прогнозе отмечается, что безналичный доллар будет находиться в пределах 36,5686 – 36,9342 грн, наличный в банках – от 38,30 до 41,55 грн, в обменниках – от 40,35 до 41,30 грн.

"Как и все прошедшие недели, разрыв между котировками наличного рынка и межбанка останется существенным, а сам по себе этот показатель будет указывать на реальное состояние всего валютного рынка Украины. Если разрыв между межбанком и наличным рынком будет превышать 6-7 гривен и более, можно с уверенностью ожидать от Нацбанка очередной закрутки гаек на наличном рынке и новой "переоценки" официального курса доллара в сторону его роста, то есть – очередного пересмотра курсового "якоря", – отмечается в прогнозе.

Что касается евро, то по расчетам "Минфина", межбанковский коридор курса евро по отношению к гривне будет в пределах от 35,84 до 38,04 гривен за евро, наличный в банках — от 39,00 до 42,30 гривен, в обменниках — от 40 ,40 до 41,50 грн.

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Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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