Что будет с долларом и евро в середине июля — прогноз банкира

Курс доллара останется стабильным / © Getty Images

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На следующей неделе главная интрига на валютном рынке будет состоять в курсовых изменениях евро. Доллар в Украине будет оставаться стабильным.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка».

Как отметил банкир, курс евро в Украине почти полностью совпадает с мировыми трендами стоимости этой валюты в паре с долларом, а также торгами пары гривна/доллар.

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«И если котировки евро к доллару еще больше укрепят евровалюту, то определенные курсовые изменения произойдут и на нашем рынке», — уточнил он.

Что касается курса доллара, то здесь будет сохраняться относительная стабильность: Лесной не ожидает каких-либо глобальных изменений, ведь на рынке будет действовать режим «управляемой гибкости», который делает невозможным резкие курсовые изменения.

По оценкам банкира, основные колебания курса евро будут происходить в диапазоне 48,5-49,5 грн, однако вполне возможны новые временные всплески курса евро за 49,5 грн, однако с обязательным возвращением в предыдущий коридор.

Ранее сообщалось, что потенциал удорожания евро еще не исчерпан, может быть 50 грн/евро и выше — так считают эксперты. Но курсы как доллара, так и евро будут существенно зависеть от политических событий в США и публикации статистических данных по золотовалютным резервам Нацбанка и уровню инфляции в Украине.

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