Что будет с долларом после падения до минимума за полгода: прогноз от Гетманцева

Глава финансового комитета ВР не видит факторов, способных вернуть тот курс, который был до полномасштабного вторжения РФ.

Средневзвешенный курс гривны к доллару в украинских банках в конце февраля составил 38,94 грн/$. Это минимум за полгода – с июля-августа 2022 года, когда Национальный банк Украины поднял официальный курс до 36,57 грн/$.

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев отметил, что оснований для коррекции официального курса в ближайшей перспективе нет.

По его словам, положительно повлияло на курс, в частности действие специальных депозитных продуктов, когда население может обменять валюту по курсу максимально приближенному к официальному.

“Депозиты населения в валюте растут стабильно с августа прошлого года. На сегодняшний день они не только восстановились, но и превышают довоенный уровень. Это снижает спрос на валюту на наличном рынке”, – подчеркнул Гетманцев.

Однако глава парламентского комитета ранее заявил, что не видит факторов, способных вернуть курс, который был до войны.

"Я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет”, — подчеркнул он.

По его мнению, уровень инфляции в 22% по итогам прошлого года в стране уже никогда "не отыгрывается", хотя он был несколько меньше прогнозов, которые озвучивали в начале войны.

Напомним, в Украине резко подешевел наличный доллар. Американская валюта за два месяца текущего года подешевела почти на две гривны.

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