Что будет с экономикой Украины до конца 2023 года: МВФ обновил прогноз

В Международном валютном фонде (МВФ) обнародовали новый прогноз о состоянии украинской экономики.

Эксперты считают, что показатели роста экономики нашей страны к концу 2023 года улучшатся на 2%, говорится в октябрьском "Обзоре мировой экономики" (WEO).

В 2024 году, по данным МВФ, ВВП Украины вырастет до 3,2%, то есть стабильность в национальной экономике в условиях продолжающейся полномасштабной войны сохранится.

Ожидается, что индекс потребительских цен в Украине по итогам года окажется на отметке в 17,7%, тогда как в прошлом году показатель составил 20,2%. А в 2024 году уровень снизится сразу до 13%.

Что касается мировой экономики, то в организации считают, что в 2023 году ее рост сохранится на уровне 3%, а вот в 2024 году снизится на 0,1 процентного пункта — до 2,9%.

Также в Международном валютном фонде прогнозируют, что в этом году:

уровень глобальной инфляции в 2023 году составит 6,9% (5,8% в 2024 году);

уровень мировой торговли — 0,9% (3,5% в 2024 году);

средняя цена на нефть будет колебаться в районе 80 долларов за баррель (а в 2024 году средняя цена составит 79,9 долларов).

Напомним, в НБУ прогнозируют рост цен из-за атак россиян на энергетическую систему Украины, что приводит к дефициту с электроэнергией.

Согласно расчетам правительства, государственные доходы 2023 года будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.