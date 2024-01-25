Что будет с экономикой Украины в 2024 году: в НБУ сделали прогноз по ВВП

Темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году.
По прогнозам Нацбанка Украины, несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться, и реальный ВВП в 2024 году вырастет на 3,6%.
Об этом говорится в прогнозах на сайте НБУ.
По оценкам Нацбанка, несмотря на полномасштабную войну в Украине, ее экономический рост будет продолжаться.
"В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне", – заверили в НБУ.
В то же время, там указали, что темпы экономического роста будут ниже, чем в прошлом году, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.
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Ожидается, что в течение 2025-2026 годов рост экономики ускорится до 4-6% в год. Это произойдет благодаря снижению рисков по безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ.
К слову, НБУ оставил учетную ставку на уровне 15% и улучшил прогноз по инфляции в 2024 году.
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