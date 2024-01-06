Что будет с экономикой в 2024 году: к чему готовиться украинцам

Цены в Украине в 2024 году будут расти несколько быстрее, чем в 2023 году. В то же время, инфляция в стране останется на низком уровне, несмотря на военные риски.

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

"В начале следующего года в случае отсутствия форс-мажора можно ожидать удлинения тренда невысокой инфляции, хотя, наверное, в целом она превысит показатель предыдущего года", — говорится в обзоре.

Как отметили в ведомстве, в ноябре 2023 года потребительская инфляция замедлилась до 0,5% в месяц, в годовом расчете – до 5,1%. Это достаточно низкие показатели как для находящейся в состоянии войны страны.

"Такой тренд сформировался благодаря стабильному в целом предложению товаров и услуг, которое в настоящее время органично сочетается с текущими тенденциями постепенного роста спроса в экономике, связанными с общим процессом обновления", — отметили в ведомстве.

В то же время война продолжает тормозить экономические процессы. В частности, в Украине сохраняется дефицит рабочей силы, происходят масштабные миграционные потоки, а многие производственные мощности были разрушены во время боевых действий. К тому же на фоне высоких рисков безопасности и усиления неопределенности, в частности по финансированию 2024 года, создаются условия для роста волатильности цен и в итоге — ускорение инфляционных процессов в Украине.

Ранее стало известно, что совокупный государственный долг Украины в ноябре 2023 вырос на 4,48 миллиарда долларов. Сумма долга выросла до рекордной отметки в 140,82 миллиарда долларов.

Читайте также: