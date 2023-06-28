Что будет с энергосистемой осенью и зимой: в "Укрэнерго" назвали потребности

Глава "Укрэнерго" предупредил, что этой осенью и зимой в украинской энергосистеме будет сохраняться дефицит генерации.

НЭК "Укрэнерго" возобновила около 50-60% запланированных работ по восстановлению своих сетей и подстанций в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Об этом на брифинге рассказал глава правления компании Владимир Кудрицкий.

Рекордные темпы восстановления

"Это рекордные для нас темпы восстановления, которые не были характерны для предыдущих лет. Выполняем значительно большие объемы работ этой весной и летом, чем обычно. Мы также активно занимаемся доставкой и контрактированием необходимого оборудования для восстановления подстанций и привлечением финансирования от партнеров на эти процессы". Оцениваю выполнение того объема работ, который мы запланировали, в 50-60%", — говорит Кудрицкий.

Дефицит генерации

В то же время, он предупредил, что этой осенью и зимой в украинской энергосистеме будет сохраняться дефицит генерации. Поэтому глава "Укрэнерго" советует украинцам экономить электричество. Также он считает, что помочь включить дополнительные энергоблоки на природный газ и импорт электричества из Европы.

"Несомненно, этим летом и осенью покрытие потребления будет для нас вызовом, с которым нужно будет справляться с помощью различных методов. Но мы очень сильно рассчитываем, что вместо привлечения аварийной помощи украинские энергокомпании будут использовать возможность импорта электроэнергии из Европы", — сказал Кудрицкий.

Что касается отключений электричества летом, о чем говорилось ранее, то глава "Укрэнерго" сказал, что такая вероятность есть, однако точно еще не говорили, что отключения будут.

Важность ПВО

Кроме того, Кудрицкий подчеркнул, что важной помощью для энергосистемы Украины является защита неба и поставки средств ПВО. Он назвал это ключевым фактором для того, чтобы энергосистема стабильно прошла грядущую зиму, если РФ не прекратит обстрелы.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко выразил мнение, что в Украине могут возобновить отключение света летом, а именно в июле-августе 2023 года.

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