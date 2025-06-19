Что будет с курсом доллара до конца 2025 года: прогноз банкира

Курсы валют. / © Associated Press

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В Украине к концу 2025 года официальный курс доллара может достигнуть 43-44 грн. Так, с июля по декабрь американская валбта может вырасти в среднем на 2,5-5%.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов в комментарии OBOZ.UA.

"Режим "управляемой гибкости" в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотические или "аритмические" колебания. Любая курсовая коррекция происходит постепенно - без скачков вверх или обвалов", - подчеркнул банкир.

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Кроме того, объясняет он, международные валютные резервы позволяют корректировать объем валютных интервенций, максимально уравновешивая спрос и предложение.

Вместе с тем, подчеркнул Мамедов, никакие курсовые прогнозы не способны полностью учесть текущие военные и экономические обстоятельства как в Украине, так и в мире.

"Благодаря особому валютному режиму в Украине мы не видим значительных провалов или стремительного роста курса доллара", - пояснил специалист.

По словам банкира, курс доллара в Украине могут повлиять и на другие факторы. В частности, формирование госбюджета на 2026 год является военной неопределенностью.

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Как сообщалось, в Украине евро бьет рекорды удорожания. Официальный впервые в истории пересек отметку в 48 грн за единицу. Финансовые аналитики подчеркивают: если бы не нынешняя стабильность доллара, могло бы быть уже 50 гривен за евро.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что покупка сейчас евро имеет определенный смысл. Зато продавать валюту эксперты не советуют без необходимости.

Дата публикации 20:36, 23.05.25 Количество просмотров 864 Валютные качели: покупать доллары или евро?