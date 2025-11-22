Что будет с курсом доллара и евро до конца ноября: прогноз банкира

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

Ситуация в энергетике страны, включая отключение света, могут формировать дополнительное давление на валютный рынок. В частности, эти факторы побуждают население активнее покупать наличную валюту "про запас", бизнес пересматривать цены.

Как в ближайшее время изменится курс доллара, рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК-Украина".

В то же время стабильность гривни придает прогнозируемый уровень инфляции. По словам эксперта, если тенденция сохранится, то годовой показатель может опуститься до отметки около 10% и не будет создавать волны спроса на валюту.

В ноябре и декабре традиционно набирает обороты сезон покупок - "черная пятница" и подготовка к новогодним праздникам. Это также увеличивает спрос именно на гривну и уменьшает интерес к валютным операциям.

Эксперт также отмечает, что международные резервы на уровне около 50 млрд долларов позволяют НБУ эффективно сглаживать рыночные колебания. По словам Лесового, межбанковский рынок остается основным ориентиром формирования курса бакса для обменников.

"Уже два года подряд (после перехода НБУ к режиму управляемой гибкости – Ред.) значительного разрыва между безналичным и наличным сегментами нет. А иногда именно наличные операторы становятся ключевыми покупателями на межбанке, закупая валюту для продажи физлицам", – добавил банкир.

Курс валют

В течение следующей недели, 24-30 ноября, по результатам торгов на межбанковском валютном рынке курс купли-продажи доллара может колебаться в диапазоне 41,8-42,2 грн, а евро - 48-49,5 грн. На наличном рынке доллар будет оставаться в пределах 41,8-42 грн, а евро – 48-49,5 грн.

В банках разница между курсами покупки доллара составит примерно 20–30 копеек, а евро – 30–50 копеек. В обменных пунктах эти показатели могут достигать 30–50 копеек для доллара и 50–70 копеек для евро.

Разница между курсами продаж будет меньше: 10–20 копеек за доллар и 20–30 копеек за евро в банках и 30–50 копеек за доллар и до 50 копеек за евро в обменниках.

Напомним, ранее стало известно, какие доллары невозможно обменять в Украине. Речь идет о специфических номиналах американской валюты, а также о банкнотах в определенном физическом состоянии. Некоторых купюр легче избавиться от альтернативных путей, чем найти покупателя в официальных финансовых учреждениях.