Что будет с курсом доллара и евро до конца сентября: прогноз банкиров

Курсы валют. / © Getty Images

До конца сентября в Украине на валютном рынке можно ожидать относительно стабильную ситуацию. Курсы доллара и евро продолжат быть достаточно гибкими.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "24 Каналу".

По его словам, благодаря режиму "управляемой гибкости", НБУ может своевременно реагировать на потенциальные угрозы. Это позволяет сбалансировать рынок даже в случае резкого роста спроса и предотвращать скачки курсов.

По оценке специалиста ситуация останется относительно стабильной. Колебания курса будут минимальными, а также возможны и в сторону повышения, и в сторону понижения. Вместе с тем, разница между курсами купли и продажи не будет расти, а разрыв между безналичным и наличным курсами останется незначительным.

Лесной прогнозирует, что к концу месяца курс евро будет активнее, ведь формируется преимущественно под влиянием глобальной динамики пары доллар/евро. Впрочем, спешно скупать евро нет смысла. Ведь августовский опыт показал, что после быстрого роста происходит такая же быстрая "откатка" курса.

Общие характеристики валютного рынка:

Коридоры валютных колебаний: 41,15 – 41,60 гривны за доллар и 47,50 – 49 гривен за евро (на межбанке); 41,15 – 41,50 гривны за доллар и 47,50 – 49 гривен за евро (на наличном рынке).

Текущие ежедневные колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 грн, обменные пункты – до 0,30 грн.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,10 – 0,15 грн.

Напомним, эксперты прогнозировали, что в сентябре украинцев ждут интересные неожиданности на валютном рынке. В августе украинцы активно покупали валюту. До конца года доллар может подорожать до 43 грн/доллар, а возможно и больше.