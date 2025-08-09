Что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе: банкир дал прогноз

Курс валют / © unsplash.com

На следующей неделе валютный рынок Украины будет привычным, особых изменений не ожидается. Курс доллара будет ниже 42 грн, а евро будет колебаться в промежутке 48-50 грн.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии " РБК-Украина ".

Курс доллара регулируется на основе режима "управляемой гибкости". По его словам, текущие колебания будут скудными, а разница между курсами купли и продажи – минимальной.

"Также следует заметить, что стоимость доллара на наличном и безналичном рынках будет примерно одинаковой", - сказал он.

Тем временем стоимость евро будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар-евро и соответствующей стоимости гривны к доллару. Что касается стоимости евро, то его нестабильность может оказаться достаточно ожидаемой, говорит Лесовой.

По его словам, ракурс изменений, как и прошедшие три месяца, будет сосредоточен на геополитических факторах, таможенных кульбитах США, поведении мирового капитала.

"Иными словами, курс евро в Украине может меняться более динамично, чем курс доллара. Однако не стоит ожидать, что какая-то из этих валют может упасть или неожиданно подрасти. Мы ожидаем, что стоимость евро будет равна ориентировочно 1,15-1,2 доллара", - добавил Лесовой.

