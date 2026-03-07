Что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе: банкир сделал прогноз

Курс валют

В середине марта валютный рынок Украины может перейти к более прогнозируемой работе, а колебания курса доллара и евро постепенно уменьшатся. В некоторые дни наличный доллар даже может быть дешевле межбанковского.

Такой прогноз в комментарии РБК-Украина озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

По его словам, в период с 9 по 15 марта спрос и предложение на валютном рынке приблизятся к естественному равновесию. Это позволит сократить потребность в активном вмешательстве Национального банка Украины.

Что повлияет на курс валют

Эксперт называет несколько факторов, которые могут стабилизировать ситуацию на рынке.

Во-первых, завершение зимы уменьшает потребность в импорте энергоносителей. Поэтому трейдеры будут покупать меньше валюты для энергетических закупок, а спрос на доллар снизится.

Во-вторых, аграрный сектор начинает активную подготовку к посевной кампании. Агрохолдинги продают часть валютной выручки, чтобы финансировать полевые работы, что увеличивает предложение валюты на межбанке.

Какой будет роль НБУ

Лесовой отмечает, что основой стабильности остается режим управляемой гибкости курса, который применяет НБУ. Регулятор и в дальнейшем контролирует ситуацию и может выходить на рынок с интервенциями в случае резкого роста спроса.

Впрочем, по базовому сценарию на следующей неделе потребность в активном вмешательстве Нацбанка будет минимальной, а ежедневные изменения курса сведутся к техническому уровню.

Что будет происходить на наличном рынке

Одной из особенностей следующей недели может стать сближение курсов межбанка и обменников. Из-за более слабого спекулятивного спроса курс продажи наличного доллара в отдельные дни способен даже опуститься ниже межбанковского.

Кроме того, постепенно будет уменьшаться и разница между курсами покупки и продажи валюты.

В то же время курс евро в значительной степени будет зависеть от состояния мировой экономики и войны на Ближнем Востоке. На этом фоне доллар часто выступает так называемым защитным активом, поддерживающим его позиции на мировых рынках.

Прогноз курса доллара и евро

По оценке банкира, в течение недели валютные курсы могут оставаться в таких коридорах:

Доллар:

межбанк — 42,5-43,35 грн

наличный рынок — 42,5-43,5 грн

Евро:

примерно 49-51 грн на межбанке и в обменниках.

Ежедневные колебания курса в банках, по прогнозу, составят 5-20 копеек, а в обменниках — до 30 копеек.

Разница между покупкой и продажей:

в банках: до 0,5-0,6 грн за доллар и до 0,8-1 грн за евро,

в обменниках: до 1 грн за доллар и 1,3 грн за евро.

Средняя разница между межбанковским и наличным рынком сократится до 10-15 копеек.

Напомним, экономический эксперт Андрей Забловский ранее сообщал, что март для валютного рынка в Украине будет периодом «контролируемой волатильности». В частности, он прогнозировал, что курс доллара будет «прыгать» часто, но незначительно.