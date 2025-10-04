- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 541
- Время на прочтение
- 1 мин
Что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира
На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет развиваться согласно двум разным сценариям по курсу доллара и евро.
На следующей неделе значительных изменений на валютном рынке не ожидается. Прогнозируется курс доллара в диапазоне 41-41,5 гривны, а евро — 48-49,5 гривны.
Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
По словам Лесового, в период 6-12 октября ожидаются следующие основные характеристики валютного рынка:
допустимые колебания — 41-41,5 грн/доллар и 48-49 грн/евро на межбанке, а также 41-41,5 грн/доллар и 48-49,5 грн/евро на наличном рынке.
разница между курсами на межбанке и наличном рынке составит 0,1-0,15 грн.
средние отклонения в течение недели будут в пределах 1-1,5% от стартового курса
«Таким образом, ближе к середине октября валютный рынок будет оставаться стабильным благодаря взвешенной политике НБУ. В то же время, военные риски никуда не исчезли и могут влиять на настроения бизнеса и населения», — сказал Лесовой.
Ранее сообщалось, что на валютном рынке Украины октябрь станет проверкой устойчивости гривны. На курс повлияют бюджет, инфляция и международная помощь.