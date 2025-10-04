Что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкира

Эксперт не ожидает особых стратегических изменений в курсе валют / © pexels.com

На следующей неделе значительных изменений на валютном рынке не ожидается. Прогнозируется курс доллара в диапазоне 41-41,5 гривны, а евро — 48-49,5 гривны.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

По словам Лесового, в период 6-12 октября ожидаются следующие основные характеристики валютного рынка:

допустимые колебания — 41-41,5 грн/доллар и 48-49 грн/евро на межбанке, а также 41-41,5 грн/доллар и 48-49,5 грн/евро на наличном рынке.

разница между курсами на межбанке и наличном рынке составит 0,1-0,15 грн.

средние отклонения в течение недели будут в пределах 1-1,5% от стартового курса

«Таким образом, ближе к середине октября валютный рынок будет оставаться стабильным благодаря взвешенной политике НБУ. В то же время, военные риски никуда не исчезли и могут влиять на настроения бизнеса и населения», — сказал Лесовой.

Ранее сообщалось, что на валютном рынке Украины октябрь станет проверкой устойчивости гривны. На курс повлияют бюджет, инфляция и международная помощь.