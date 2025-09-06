Что будет с курсом доллара и евро на следующей неделе: прогноз банкиров

Курсы валют. / © Национальный банк Украины

В Украине на следующей неделе, 8-14 сентября, валютный рынок будет оставаться предполагаемым. Доллар сохранит стабильность, но евро будет колебаться.

Об этом заявил банкир Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

По его словам, агрокомпании будут активно продавать валюту для закупки материалов на жатву, что повысит предложение. Впрочем, основой курсовой стабильности остается режим управляемой гибкости, доказавший свою эффективность в условиях войны. Благодаря ему регулятор удерживает колебания в пределах допустимых показателей.

Курс доллара

Эксперт считает, что доллар в дальнейшем будет держаться в узком диапазоне.

"Основные изменения будут происходить ближе к отметке 42 грн", - пояснил Лесовой.

На межбанке коридор на следующей неделе составит 41,4-41,8 грн/доллар, а на наличном рынке – 41,4-41,8 грн/доллар.

Изменчивость евро становится привычкой

Евро будет определяться соотношением евро и доллара на мировых рынках. Курс будет составлять 48-49 грн/евро на межбанке и 48-49,5 на наличном рынке.

В результате цена евро будет оставаться в пределах 48-49 гривен. "Изменчивость этой валюты уже становится в меру закономерной", - подчеркнул эксперт.

Напомним, финансовые аналитики прогнозируют, что сентябрь может стать месяцем, когда нарушится стабильность на валютном рынке Украины. До сих пор гривня крепла. В августе средний курс доллара снижался и сейчас близок к 41,5 грн/доллар. Заметим, что в начале января цифра была значительно выше – было 43 грн/доллар.