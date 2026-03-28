Что будет с курсом доллара и евро в апреле: прогнозы экспертов

В марте в Украине доллар стремительно дорожал, а евро оставался относительно стабильным. На гривну продолжают оказывать влияние война, а также мировая турбулентность на рынках нефти и золота. В то же время апрель может стать одним из решающих месяцев, который задаст ритм валютному году.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК.Украина» .

По его словам, НБУ остается главным игроком, имеющим резервы, чтобы уравновесить спрос и не допустить дестабилизации гривны. Впрочем, война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке — ключевые факторы, от которых зависит, сколько будет стоить валюта в ближайшие недели. В общем, говорит Лесной, всеобщая неопределенность никуда не исчезнет.

Курс в апреле - прогноз банкира

Банкир прогнозирует, что на межбанке возможны заметные колебания — разница между ростом и снижением в отдельные дни может достигать 0,5-0,7 грн . Однако, ожидается, что ситуация останется под контролем НБУ.

Ориентировочные пределы курса:

доллар: 43,75 - 44,50 грн/доллар

евро: 49,5 - 52 грн/евро

Курс валют в апреле - прогноз экономиста

Доктор экономических наук Алексей Плотников отмечает, что в апреле динамика по курсу преодолевала будет зависеть от многих факторов, не зависящих от Национального банка. В частности, речь идет о войне и глобальной напряженности на Ближнем Востоке.

«Трудно делать квалифицированный прогноз, потому что никто не прогнозировал, что будет война в Персидском заливе, что США начнут эту войну. То есть есть слабо прогнозируемые факторы, поскольку они считались не очень вероятными», — высказался экономист в комментарии Новости.LIVE .

Следует ждать колебаний в диапазоне 43,70-44,30 грн/долл. в течение второго месяца весны. Опять же, в какую сторону пойдет курс доллара, зависит от ситуации в мире.

Что касается евро , то ситуация в апреле будет зависеть от позиции доллара в паре. Если американская валюта укрепится, курс евро опустится, и наоборот. По словам Алексея Плотникова, сложно прогнозировать показатели в обменниках.

«Плюс рост цен на горючее, выросший по всему миру: и в Соединенных Штатах Америки, и по европейским странам. Я не говорю уже об Украине. Конечно, это влияет на доверие к доллару, а оно трансформируется в соотношение к евро», – говорит эксперт.

Как сообщалось, в марте гривна била антирекорды . В то же время Нацбанк искусственно сдерживает падение валюты, продавая на межбанковском рынке более миллиарда долларов.