Что будет с курсом доллара и евро в ближайшие недели: прогноз банкира

Курсы валют. / © Reuters

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В течение 19-25 октября, несмотря на риски для гривны, резких колебаний курса не будет. Курс доллара на межбанке, вероятно, будет колебаться в пределах 44,85–45,25 грн, а евро — 50–51 грн.

Об этом заявил банкир Тарас Лесовой в комментарии «Главреду».

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«В течение 19-25 октября валютный рынок будет в привычном режиме: значительное фундаментальное давление будет сочетаться с относительно небольшими курсовыми колебаниями», — отмечает эксперт.

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По прогнозу Лесового, наличный доллар будет стоить 44,8-45,5 грн, а евро — 50-52 грн. Ежедневные изменения на межбанке не превысят 5-15 копеек, в комбанках — 10-20 копеек, в обменных пунктах — 30 копеек. В течение недели колебания курса могут составить 1–1,5%.

При этом, пояснил эксперт, давление на экономику усиливается из-за войны: отключениясвета, повреждение предприятий, подорожание логистики и расходы на резервное питание. По словам банкира, эти дополнительные расходы постепенно закладываются в стоимость товаров.

В то же время, стабильность валютного рынка зависит от вмешательства Национального банка — объемы его валютных интервенций за последние два месяца выросли на 30–35%. Лесовой объясняет, что сдерживание резких колебаний курса помогает избежать инфляционных скачков и панического спроса на валюту.

Если гривна остается стабильной, украинцы охотнее хранят средства в национальной валюте, в том числе на депозитах.

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«Если же возникает чувство потери контроля, спрос на доллар и евро может возрасти очень быстро», — предостерегает Лесовой.

В то же время, гарантий стабильности нет: война, торговый дисбаланс и высокий спрос на импорт продолжают давить на гривну. Поэтому многое будет зависеть от способности НБУ своевременно сглаживать эти риски. Ведь инфляция остается одним из весомых источников давления на гривну.

Курс валют в Украине — последние новости

В Украине доллар установил исторический максимум 6 октября — взлетел до 45,5 грн. Эксперт Тарас Козак объясняет, что на ослабление гривны одновременно влияют несколько факторов. В частности, ситуация с безопасностью. В то же время, отмечает он, сама отметка в 45 грн за доллар не является критической для экономики.

В то же время, в Национальном банке ответили на опасения относительно возможного взлета курса доллара до отметки 50 грн. Замглавы НБУ Владимир Лепушинский заявил, что регулятор делает все возможное для обеспечения стабильности национальной валюты и контроля за ценами.

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