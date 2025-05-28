Что будет с курсом доллара и евро в июне: банкир сообщил, к чему готовиться

Курсы валют в Украине. / © Associated Press

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В Украине ситуация на валютном рынке в июне будет оставаться стабильной. Однако курс доллара может постепенно расти.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии " РБК-Украина".

"Можно ожидать, что в июне ситуация на валютном рынке будет лишена неприятных сюрпризов. Вместе с тем курсовые изменения могут быть более динамичными, чем это было в мае. Однако без системной угрозы для рынка", - пояснил специалист.

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По его словам, в июне основные колебания будут проходить в коридорах 41,6-42,0 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро.

Курс доллара

"Официальная стоимость доллара может несколько возрасти, однако напомню, что в бюджете на 2025 год заложен средневзвешенный курс в размере 45 грн за доллар. Начальный курс 2025 был зафиксирован на отметке 42,02 грн", - сказал он.

Возможно, что в первый месяц лета официальный курс может снова вплотную приблизиться к 42 грн. Впрочем, отмечает банкир, изменения не произойдут внезапно, а будут следствием как активности покупателей, так и эффективности роли регулятора.

Курс евро

Ситуация по евро будет зависеть от мировых торгов в паре с долларом, отметил Лесовой. Учитывая разные варианты развития событий, банкир прогнозирует спрэд шире - 1 евро будет стоить в среднем 1,05-1,15 доллара.

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"Пока курсовое поведение этих двух валют прогнозировать достаточно трудно, ведь до сих пор нерешенным остается вопрос таможенного противостояния США и ЕС. Понятно одно: те инвесторы, которые с целью сохранения состояния "убежали" от доллара к евро, вряд ли быстро вернутся", - считает он.

Напомним, в инвесткомпании ICU оценили, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы. По их данным, девальвация возможна только в конце года. В ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится.

Тем временем инвесткомпания Dragon Capital спрогнозировала, каким будет курс доллара в Украине до конца 2025 года. Они отмечают, что медленная девальвация гривни ожидается во второй половине этого года.

Дата публикации 23:45, 23.05.25 Количество просмотров 304 Не спешите менять доллары! В Нацбанке предупреждают украинцев!