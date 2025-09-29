Что будет с курсом доллара и евро в октябре: прогноз банкира

Курсы валют. / © Reuters

На валютном рынке Украины октябрь станет проверкой устойчивости гривны. На курс окажут влияние бюджет, инфляция и международная помощь.

Об этом заявил банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК.Украина".

По словам эксперта, проект государственного бюджета на 2026 год является ключевым ориентиром для финансовых рынков. Важны прогноз курса доллара и размер дефицита бюджета.

"Если правительство закладывает слишком оптимистичный курс, предприятия могут недооценить валютные риски. В то же время высокий прогноз дает сигнал об ожидаемой слабости валюты", - пояснил Лесовой.

Учетная ставка Национального банка выполняет функцию "подушки безопасности" для гривны – сдерживает спрос и девальвационное давление. Впрочем, дальнейшие шаги НБУ будут зависеть от динамики инфляции. По словам банкира, если она будет снижаться, возможно постепенное снижение ставки.

Лесной объяснил, что режим "управляемой гибкости" покидает НБУ простор для интервенций. В октябре они могут быть умеренными, чтобы хранить резервы.

"Но все зависит от объемов международной помощи и внутреннего спроса на валюту. Если поступления снизятся, интервенции придется активизировать", - пояснил банкир.

Среди ключевых рисков эксперт назвал непредсказуемую инфляцию, увеличение дефицита бюджета, задержку с международной помощью и внешние шоки. При отрицательном прогнозе, гривна может переместиться к верхним границам прогнозного диапазона, а при благоприятном – курс останется относительно стабильным.

Прогноз курсов валют

Доллар: 41,2-42,2 грн/доллар

Евро: 47,5-49,5 грн/доллар при мировом соотношении доллара к евро на уровне 1,13-1,25.

"Октябрь станет важным тестом для макроэкономической политики. Именно бюджет, инфляция и международная поддержка будут определять стабильность гривны", - подытожил Лесовой.

