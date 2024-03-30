Что будет с курсом доллара и евро в течение апреля: прогноз банкира

Ситуация на валютном рынке будет контролируемой – без значительных курсовых взлетов или падений.

В настоящее время на наличном рынке Украины наблюдается определенное затишье. А после получения Украиной в конце марта траншей от ЕС, МВФ и Всемирного банка всплески курсов будут носить временный характер.

Об этом заявил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии "РБК-Украина".

"После решения неотложных проблем, связанных с получением макрофинансовой помощи, можно сказать, что источник потенциального напряжения на валютном рынке почти исчез", – говорит банкир.

Также он отметил, что макрофин от Запада – это в определенной степени снятие общественного напряжения, вызванного опасением по поводу прочности гривны.

"Другими словами: макрофин косвенно влияет и на уровень спроса на рынке, поэтому любой чрезмерный его рост пока маловероятен", — сказал Лесовой.

Чего ждать от курса в апреле

По мнению эксперта, в апреле можно ожидать продолжения тенденции объединения валютных курсов.

"Именно в конце марта коридоры курсов межбанка и наличного рынка стали почти одинаковыми. Такая тактика Нацбанка совпадает с задекларированным вектором на уменьшение межкурсовой разницы", – отметил банкир.

По его словам, на следующий месяц наличный рынок в курсообразовании будет ориентироваться на показатели межбанка с добавлением незначительной комиссии. Ключевым станет уровень спроса на наличные: чем он больше, тем больше будет курс продажи наличных.

В конце марта — начале апреля и в течение апреля валютные коридоры, по прогнозам эксперта, будут следующими:

на межбанке – 39-40 гривен за доллар и 42-43,5 гривны за евро,

на наличном рынке – 39-40 гривен за доллар и 41-43,5 гривны за евро.

Лесовой успокаивает, что в апреле ситуация на валютном рынке почти ничем не будет отличаться с марта.

"Апрель также можно считать стабилизационным месяцем для рынка валют, ведь основные угрозы, которые могли бы отрицательно сказаться на рынке, почти нивелированы. Уровень спроса на наличном рынке будет отчасти зависеть от общественных настроений, однако проблем с нехваткой валюты нет, поэтому любые возможные всплески будут носить временный характер", – подытожил эксперт.

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