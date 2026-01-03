Что будет с курсом доллара и евро в течение недели: прогноз банкира

Курсы валют. / © УНИАН

В течение следующей недели, 5-11 января, резких скачков курса доллара ожидать не стоит. Валютный рынок в Украине будет сохранять стабильность.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, факторы, которые могут вызвать курсовые колебания на следующей неделе, будут достаточно сбалансированными, а валютный рынок — устойчивым. Лесной отметил, что НБУ сохраняет возможность оперативно вмешиваться в случае перекосов на межбанковском рынке.

Стоимость доллара на наличном рынке составит 42,3-42,8 грн, а евро — 48,5-49,75 гривен, добавляет банкир.

На межбанковском рынке в этот период курсы купли-продажи составят 42,2-42,7 грн для доллара и 48,5-49,75 грн — для евро.

Разница между курсом купли и продажи в кассах коммерческих банков может составить 0,5-0,6 грн. для доллара и 0,8-1 грн. — для евро. В обменниках эти значения могут составлять 0,6–1 грн и 1, –13 грн соответственно.

«Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели», — добавляет Лесной.

Напомним, экономист Андрей Новак назвал лучшую валюту для сбережений. Эксперт советует держать сбережения в коммерческих банках, входящих в десятку крупнейших банков Украины. Кроме того, лучше делить сумму на три уровня «корзины»: гривна, доллар и евро или другие «твердые валюты».