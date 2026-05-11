Что будет с курсом доллара и евро в течение недели: прогноз банкира

Валютный рынок Украины обещает быть спокойным в течение этой недели – 11-17 мая. Пока нет оснований для резкого роста или падения курсов доллара и евро.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК.Украина".

На этой неделе рынок будет работать в обычном режиме "управляемой гибкости", а основные показатели останутся в пределах коридоров предыдущих недель. По словам эксперта, есть четыре главных фактора стабильности гривны:

роль Нацбанка, остающегося ключевым игроком;

учетная ставка, которая остается на уровне 15%, а также депозиты 13-14,5%;

кредит от Евросоюза, снижающий риски бюджетного дефицита;

ситуация с горючим.

Что будет с курсами доллара и евро - прогноз

Банкир отмечает: ожидается, что ситуация на наличном и межбанковском рынках будет стабильной. В то же время, валютный рынок остается защищенным благодаря внутренним механизмам контроля и внешней финансовой поддержке.

Валютные коридоры:

доллар: межбанк - 43,8-44,25 грн, наличный рынок - 43,75-44,25 грн;

евро: межбанк – 50,5-52,5 грн, наличный рынок – 50,5-52,0 грн.

Ежедневные колебания:

доллар: до 0,1-0,2 грн. в банках и до 0,3 грн. в обменниках.

евро: будет зависеть от мирового соотношения евро/доллар (прогнозный уровень – 1,16-1,18).

Разница между покупкой и продажей:

доллар: в банках разница составит до 0,5-0,6 грн, в обменниках - до 0,6-1 грн.

евро: в банках разница будет достигать 0,8-1 грн, в обменниках - 1-1,3 грн.

Напомним, в Украине гривна в последнее время стабилизировалась и даже несколько усилилась. На наличном рынке доллар держится в продаже чуть выше 44 грн. за единицу, евро стоит почти 52 грн.

