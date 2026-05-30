Что будет с курсом доллара и евро в течение недели: прогноз банкира

Курсы валют.

В первую неделю лета, 1-7 июня, валютный рынок Украины будет оставаться в рамках сложившейся курсовой динамики. Резких колебаний не ожидается.

Об этом сообщил банкио Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

По словам эксперта, в начале лета на курс доллара и евро будут влиять сезонный рост предложения продуктов, риски на энергорынках и эмоциональный фактор из-за новостей об обострении. Последний фактор будет давить на гривну. Поэтому возможны колебания в пределах 0,1–0,3 грн, но общий тренд остается инерционным.

В то же время, есть ряд факторов, которые все же могут провоцировать краткосрочное напряжение на рынке. В частности, речь идет о ценах на горючее и энергетическом риске для бизнеса. Учитывая это, часть украинцев может рассматривать покупку валюты как способ защитить сбережения.

Впрочем, отмечает Тарас Лесовой, Национальный банк может сглаживать дисбалансы на валютном рынке, поскольку продолжает действовать режим «управляемой гибкости». Он дозволяет поддерживать связь меж межбанковским и наличным рынками.

«Именно поэтому, при отсутствии серьезных перекосов, на межбанке наличный сегмент также не должен демонстрировать резких скачков», — подчеркнул банкир.

Прогноз курса на 1-7 июня.

По прогнозу Тараса Лесового, курс доллара в первую неделю июня может находиться в пределах 44-44,5 грн. Он объясняет, что это будет соответствовать тенденциям второй половины мая и будет свидетельствовать о сохранении инерционного сценария на рынке.

Курс евро будет зависеть прежде всего от ситуации на мировом рынке и пары евро/доллар. Впрочем, предварительно европейская валюта будет торговаться без существенных изменений — в пределах 50,5–52,5 грн.

Эксперт также не исключает, что в отдельные дни колебания могут быть заметнее. При внутренних или внешних обострениях дневная амплитуда способна составлять 0,3–0,7 грн.

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников оценил, что будет с курсом доллара и евро в июне. Он прогнозирует, что в июне официальный курс доллара вряд ли пересечет психологическую отметку -45 грн/долл. Однако колебания будут проходить в диапазоне 20–40 коп.

Что касается евро, то в мае он держался в пределах 51,26–51,72 грн. Поскольку в Украине курс евро зависит от доллара, то в июне стоимость европейской валюты будет меняться вслед за американской.

