Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

В Украине в течение следующей недели, 12-18 января, спрос на валюту может несколько снизиться. Это позволяет прогнозировать укрепление гривны.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, спрос на валюту будет еще сохраняться, но превышение будет составлять 7-10%, а не 10-12%, как это было в начале января. Впрочем, уже в конце месяца, считает Лесовой, предложение может превышать спрос, ведь в то время традиционно увеличивается поступление валюты на рынок.

В течение 12-18 января официальный курс может колебаться в диапазоне 42,3-42,9 грн. для доллара и 48,5-49,75 грн. для евро.

На межбанковском рынке курсы купли-продажи доллара прогнозируются на уровне 42,3–42,9 грн, а евро — 48,5–49,75 грн.

Наличный рынок также может продемонстрировать понижение стоимости валюты. Курсы купли-продажи доллара в обменниках и кассах банков могут снизиться до 42,3–42,8 грн. Еще больше может подешеветь евро — на 0,95-1,44 грн — до 48,5-49,75 грн (купля-продажа).

Разница между курсами купли-продажи доллара на наличном рынке 12-18 января в кассах банков может достигать 0,5-0,6 грн, а в обменниках — 0,6-1 грн.

Разница стоимости евро, покупаемого и продаваемого банками и обменниками, прогнозируется на уровне 0,8-1 грн и 1-1,3 грн соответственно.

Напомним, ранее банкир Тарас Лесовой объяснил, почему растет курс доллара. По его словам, эта тенденция связана с тем, что спрос на валюту превышает ее предложение. Это может продолжаться до конца января. Позже спрос на доллар начнет снижаться, и официальный курс зафиксируется на определенных показателях.