Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира
Ожидается ситуация, когда предложение валюты станет превышать спрос.
На следующей неделе, 19-25 января, на валютном рынке Украины начнется рост предложения. Это позволяет прогнозировать небольшое снижение стоимости доллара.
Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК-Украина".
По словам эксперта, на межбанковском рынке становится заметнее роль нового предложения, представленного экспортерами агропродукции. Они продают валютный излишек, благодаря чему выравнивают соотношение со спросом. Кроме того, бизнес постепенно переходит к расчетам в гривне, что тоже уменьшает спрос на валюту.
«В результате спрос будет превышать предложение лишь незначительно – в пределах 7-10%, что создает условия для более спокойного и прогнозируемого рынка», – сообщил Тарас Лесовой.
В то же время банкир отмечает, что Нацбанк продолжает играть ключевую роль на межбанковском рынке. Именно из-за периодического вмешательства НБУ курс носит волнообразный характер: короткий рост обычно сменяется коррекцией.
На курс евро, по Лесовому, будут влиять внешние факторы, а именно соотношение стоимости евро и доллара на международном рынке. Теперь оно составляет 1,16-1,18 долларов за один евро.
Курс валют на следующую неделю
Банкир отмечает, что в последнее время больше вступают в силу факторы, увеличивающие предложение. Именно поэтому Лесной прогнозирует определенное понижение курсов в течение 19-25 января.
Курсы купли-продажи доллара на наличном рынке составят 42,8-43,5 грн, а евро - 49-50,5 грн.
На межбанковском рынке курс покупки доллара ожидается на уровне 42,6 грн, а продажи – 43,6 грн. Для евро – 49-50,5 грн.
По данным банкира, разница между курсами покупки и продажи доллара в кассах банков на следующей неделе может составить до 0,5-0,6 грн, а евро - до 0,8-1 грн. В обменниках разница для доллара может быть на уровне – до 0,6-1 грн, а для евро – до 1-1,3 грн.
Напомним, в начале января 2026 года в Украине курсы валют били рекорды . Евро и доллар резко взлетели, в очередной раз побив исторические максимумы. Однако в ближайшее время ситуация на рынке может стабилизироваться.