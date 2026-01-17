Что будет с курсом доллара и евро в течение следующей недели: прогноз банкира

Курсы валют. / © Associated Press

Реклама

На следующей неделе, 19-25 января, на валютном рынке Украины начнется рост предложения. Это позволяет прогнозировать небольшое снижение стоимости доллара.

Об этом сообщил банкир Тарас Лесовой в комментарии "РБК-Украина".

По словам эксперта, на межбанковском рынке становится заметнее роль нового предложения, представленного экспортерами агропродукции. Они продают валютный излишек, благодаря чему выравнивают соотношение со спросом. Кроме того, бизнес постепенно переходит к расчетам в гривне, что тоже уменьшает спрос на валюту.

Реклама

«В результате спрос будет превышать предложение лишь незначительно – в пределах 7-10%, что создает условия для более спокойного и прогнозируемого рынка», – сообщил Тарас Лесовой.

В то же время банкир отмечает, что Нацбанк продолжает играть ключевую роль на межбанковском рынке. Именно из-за периодического вмешательства НБУ курс носит волнообразный характер: короткий рост обычно сменяется коррекцией.

На курс евро, по Лесовому, будут влиять внешние факторы, а именно соотношение стоимости евро и доллара на международном рынке. Теперь оно составляет 1,16-1,18 долларов за один евро.

Курс валют на следующую неделю

Банкир отмечает, что в последнее время больше вступают в силу факторы, увеличивающие предложение. Именно поэтому Лесной прогнозирует определенное понижение курсов в течение 19-25 января.

Реклама

Курсы купли-продажи доллара на наличном рынке составят 42,8-43,5 грн, а евро - 49-50,5 грн.

На межбанковском рынке курс покупки доллара ожидается на уровне 42,6 грн, а продажи – 43,6 грн. Для евро – 49-50,5 грн.

По данным банкира, разница между курсами покупки и продажи доллара в кассах банков на следующей неделе может составить до 0,5-0,6 грн, а евро - до 0,8-1 грн. В обменниках разница для доллара может быть на уровне – до 0,6-1 грн, а для евро – до 1-1,3 грн.

Напомним, в начале января 2026 года в Украине курсы валют били рекорды . Евро и доллар резко взлетели, в очередной раз побив исторические максимумы. Однако в ближайшее время ситуация на рынке может стабилизироваться.

Реклама